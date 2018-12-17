Плохая примета топтать флаг Украины: на Донбассе ликвидирован командир боевиков

Еще 6 декабря на Донбассе был ликвидирован очередной здешний боевик. Он отметился, в частности, тем, что топтался по флагу Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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По словам, украинского воина, погибшего зовут Алексей Бирюлин и родился тот 13 марта 1969 года в российском Кировске.

Родился ликвидированный боевик в российском Кировске

"Плохая примета топтать флаг Украины, именно в День ВСУ сработала карма", – подчеркнул он.

Бирюлин украинцам запомнится тем, что топтал флаг Украины

Также Штефан отметил, что обстоятельства его смерти сейчас выясняются.

Бирюлин (в центре, верхний ряд) погиб 6 декабря

Согласно информации на сайте "Миротворец", Бирюлин был командиром подразделения боевиков и участвовал в боях за Дебальцево.

Что известно о ликвидированном командире боевиков Бирюлине

Кроме того, известно, что у него осталась жена Лариса (1966 год рождения).

Напомним, ранее Анатолий Штефан рассказывал об уничтожении боевика Дениса Ефременко с позывным "Морячок". Погибший в 2016 году, в частности, заявлял, что застрелил украинского добровольца, известного оперного певца Василия Слипака.