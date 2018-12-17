Плохая примета топтать флаг Украины: на Донбассе ликвидирован командир боевиков
Еще 6 декабря на Донбассе был ликвидирован очередной здешний боевик. Он отметился, в частности, тем, что топтался по флагу Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
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По словам, украинского воина, погибшего зовут Алексей Бирюлин и родился тот 13 марта 1969 года в российском Кировске.
Родился ликвидированный боевик в российском Кировске
"Плохая примета топтать флаг Украины, именно в День ВСУ сработала карма", – подчеркнул он.
Бирюлин украинцам запомнится тем, что топтал флаг Украины
Также Штефан отметил, что обстоятельства его смерти сейчас выясняются.
Бирюлин (в центре, верхний ряд) погиб 6 декабря
Согласно информации на сайте "Миротворец", Бирюлин был командиром подразделения боевиков и участвовал в боях за Дебальцево.
Что известно о ликвидированном командире боевиков Бирюлине
Кроме того, известно, что у него осталась жена Лариса (1966 год рождения).
Напомним, ранее Анатолий Штефан рассказывал об уничтожении боевика Дениса Ефременко с позывным "Морячок". Погибший в 2016 году, в частности, заявлял, что застрелил украинского добровольца, известного оперного певца Василия Слипака.
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