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      Сутки на Донбассе: боевики понесли серьезные потери

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      На оккупированном Донбассе боевики понесли серьезные потери
      На оккупированном Донбассе боевики понесли серьезные потери / Фото из открытых источников

      С наступлением темноты в воскресенье, 2 декабря, оккупанты 7 раз обстреливали позиции украинских войск. Ни один украинский воин не пострадал, зато разведка сообщает о ликвидации 3 боевиков.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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      Да, пророссийские боевики обстреливали оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединский. Тяжелое вооружение не применялось.

      Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, вблизи Станицы Луганской, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили очередную провокацию с целью недопущения разведения сил и средств в этом районе – зафиксировано вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

      По данным разведки, 3 боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще 5 получили ранения.

       

      Теги: Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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