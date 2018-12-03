Сутки на Донбассе: боевики понесли серьезные потери

С наступлением темноты в воскресенье, 2 декабря, оккупанты 7 раз обстреливали позиции украинских войск. Ни один украинский воин не пострадал, зато разведка сообщает о ликвидации 3 боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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Да, пророссийские боевики обстреливали оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединский. Тяжелое вооружение не применялось.

Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука,

– говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Станицы Луганской, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили очередную провокацию с целью недопущения разведения сил и средств в этом районе – зафиксировано вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки, 3 боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще 5 получили ранения.