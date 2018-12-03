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      Доба на Донбасі: бойовики зазнали серйозних втрат

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      На окупованому Донбасі бойовики зазнали серйозних втрат
      На окупованому Донбасі бойовики зазнали серйозних втрат / Фото з відкритих джерел

      Із настанням темряви у неділю, 2 грудня, окупанти 7 разів обстрілювали позиції українських військ. Жоден український воїн не постраждав, натомість розвідка повідомляє про ліквідацію 3 бойовиків.

      Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

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      Так, проросійські бойовики обстрілювали оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Красногорівка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук та Лебединське. Важке озброєння не застосовувалось.

      Двічі загарбники вели прицільний вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Тарамчука,
      – йдеться у повідомленні.

      Окрім того, поблизу Станиці Луганської, збройні формування Російської Федерації здійснили чергову провокацію з метою недопущення розведення сил і засобів у цьому районі – зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів.

      За даними розвідки, 3 бойовики російсько-окупаційних військ були знищені та ще 5 отримали поранення.

       

      Теги: Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
      Джерело: 24 Канал
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