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      Сутки на Донбассе: один воин погиб, двое пострадали

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      Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть пострадавшие / Getty images

      В течение суток 26 февраля боевики 10 раз обстреляли украинские позиции. Двое украинских воинов пострадали из-за обстрелов, один защитник погиб – подорвался на взрывчатке.

      Российские оккупационные войска били из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

      Интересно: Украина готовит план "Б" по Донбассу: новые подробности от Пристайко

      Где стреляли пророссийские боевики

      • вблизи Марьинки;
      • Павлополя;
      • Авдеевки;
      • Орехово;
      • Новотошковского;
      • Луганского;
      • вне участка разведения в районе Золотого-4.

      Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение,
      – говорится в сообщении.

      Потеря на Донбассе

      Во время выполнения боевого задания 26 февраля погиб военный Дмитрий Гринь. Он подорвался на взрывчатке. Погибший был военным родом из города Шостка, на Сумщине. На службу в армию Дмитрий пошел год назад – в январе 2019-го.

      Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям героя.

      Важно. Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе, несмотря на любые договоренности. Только с начала 2020 года пророссийские боевики более 130 раз открывали огонь. В результате обстрелов погибли 14 военных.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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