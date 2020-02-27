Сутки на Донбассе: один воин погиб, двое пострадали

В течение суток 26 февраля боевики 10 раз обстреляли украинские позиции. Двое украинских воинов пострадали из-за обстрелов, один защитник погиб – подорвался на взрывчатке.

Российские оккупационные войска били из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

Интересно: Украина готовит план "Б" по Донбассу: новые подробности от Пристайко

Где стреляли пророссийские боевики

вблизи Марьинки;

Павлополя;

Авдеевки;

Орехово;

Новотошковского;

Луганского;

вне участка разведения в районе Золотого-4.

Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение,

– говорится в сообщении.

Потеря на Донбассе

Во время выполнения боевого задания 26 февраля погиб военный Дмитрий Гринь. Он подорвался на взрывчатке. Погибший был военным родом из города Шостка, на Сумщине. На службу в армию Дмитрий пошел год назад – в январе 2019-го.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым собратьям героя.

Важно. Оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе, несмотря на любые договоренности. Только с начала 2020 года пророссийские боевики более 130 раз открывали огонь. В результате обстрелов погибли 14 военных.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала