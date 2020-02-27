08:49
27 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лавров нахамив журналістам. Путін змінює імідж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 лютого
      Вєсті.UA: Велике повернення Тігіпка. Нова витівка Бужанського
      Вєсті.UA
      19:07, 26 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС COVID-19 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ

      Доба на Донбасі: один воїн загинув, двоє постраждали

      - Читать новость на русском
      Бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є постраждалі / Getty images

      Впродовж доби 26 лютого бойовики 10 разів обстріляли українські позиції. Двоє українських воїнів постраждали через обстріли, один захисник загинув – підірвався на вибухівці.

      Російські окупаційні війська гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

      Цікаво: Україна готує план "Б" щодо Донбасу: нові подробиці від Пристайка

      Де стріляли проросійські бойовики

      • поблизу Мар’їнки;
      • Павлополя;
      • Авдіївки;
      • Оріхового;
      • Новотошківського;
      • Луганського;
      • поза межами ділянки розведення в районі Золотого-4.

      Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження,
      – мовиться у повідомленні.

      Втрата на Донбасі

      Під час виконання бойового завдання 26 лютого загинув військовий Дмитро Гринь. Він підірвався на вибухівці. Загиблий військовим був родом з міста Шостка, що на Сумщині.  На службу в армію Дмитро пішов рік тому – у січні 2019-го.

      Редакція 24 каналу також висловлює щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам героя.

      Важливо. Окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі, незважаючи на будь-які домовленості. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики більше 130 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 14 військових.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      У нас бюджет 5 мільярдів доларів, – Загороднюк пояснив, чому говорять про його відставку
      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Призначення нового-старого Тігіпка прем'єром: провал нової влади?
      Артем Овдієнко
      сьогодні , 08:01 Головні новини 26 лютого: Тігіпко може стати прем’єром, День спротиву окупації Криму
      Ірина Кошанська
      26 лютого , 12:30 5 найпоширеніших помилок в інтер'єрі українських квартир – фото
      Ростислав Струтинський
      17 лютого , 15:37 Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту
      Марія Бондар
      сьогодні , 07:50 Європа і коронавірус: чому спалах почався в Італії?
      Борис Немировський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук