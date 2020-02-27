Доба на Донбасі: один воїн загинув, двоє постраждали

Впродовж доби 26 лютого бойовики 10 разів обстріляли українські позиції. Двоє українських воїнів постраждали через обстріли, один захисник загинув – підірвався на вибухівці.

Російські окупаційні війська гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

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Де стріляли проросійські бойовики

поблизу Мар’їнки;

Павлополя;

Авдіївки;

Оріхового;

Новотошківського;

Луганського;

поза межами ділянки розведення в районі Золотого-4.

Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження,

– мовиться у повідомленні.

Втрата на Донбасі

Під час виконання бойового завдання 26 лютого загинув військовий Дмитро Гринь. Він підірвався на вибухівці. Загиблий військовим був родом з міста Шостка, що на Сумщині. На службу в армію Дмитро пішов рік тому – у січні 2019-го.

Редакція 24 каналу також висловлює щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам героя.

Важливо. Окупанти продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі, незважаючи на будь-які домовленості. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики більше 130 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 14 військових.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу