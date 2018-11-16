Сутки на Донбассе: ранены бойцы ВСУ и обстреляны жилые дома в Южном

Ночью 15 ноября боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы прифронтовых поселков Донецкой области. Вследствие обстрелов мины разрушили дома жителей поселка Южное. Оккупанты 16 раз обстреляли позиции украинских военных, восемь раз применив запрещенное вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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По данным военных, боевики применили мины калибра 120 миллиметров для обстрела жилых домов.

"Учитывая то, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка – Торецк, который обеспечивает водоснабжение почти 60-ти тысяч человек, из-за активных боевых действий российских оккупационных войск, существует большая вероятность повреждения его участка, пересекающего линию разграничения", – говорится в сообщении.

Также в штабе сообщают об обстрелах в районах нескольких населенных пунктов, в частности Станицы Луганской, Малинового, Свободного, Шумов, Авдеевки, Марьинки, Водяного и Широкино. Двое украинских военных получили ранения.

По данным разведки, за прошедшие сутки трое боевиков были уничтожены и еще пятеро ранены.