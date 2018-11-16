Доба на Донбасі: поранені бійці ЗСУ та обстріляні житлові будинки у Південному

Уночі 15 листопада бойовики на Донбасі обстріляли житлові квартали прифронтових селищ Донецької області. Унаслідок обстрілів міни зруйнували будинки жителів селища Південне. Окупанти 16 разів обстріляли позиції українських військових, вісім разів застосувавши заборонене озброєння.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

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За даними військових, бойовики застосували міни калібру 120 міліметрів для обстрілу жиьлових будинків.

"Враховуючи те, що через цей населений пункт проходить водогін Горлівка – Торецьк, який забезпечує водопостачання майже 60-ти тисяч чоловік, через активні бойові дії російських окупаційних військ, існує велика ймовірність пошкодження його ділянки, що перетинає лінію розмежування", – йдеться у повідомленні.

Також у штабі повідомляють про обстріли в районах кількох населених пунктів, зокрема Станиці Луганської, Малинового, Вільного, Шумів, Авдіївки, Мар’їнки, Водяного та Широкиного. Двоє українських військових отримали поранення.

За даними розвідки, минулої доби троє бойовиків були знищені та ще п’ятеро поранені.