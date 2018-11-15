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      Узяти наступом окуповані території й повернути їх: що очікує на Донбас за хорватським сценарієм

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      Чому хорватський силовий сценарій є неприйнятним для Донбасу: пояснення екс-полоненого бойовиків Жемчугова
      Чому хорватський силовий сценарій є неприйнятним для Донбасу: пояснення екс-полоненого бойовиків Жемчугова / Соцмережі

      Хорватський сценарій, за яким силою буде захоплено окуповані території Донбасу, не підходить Україні, оскільки він може спровокувати подальшу ескалацію війни та нові жертви. Натомість, аби перемогти Росію, треба тиснути на неї економічно, щоправда не слід забувати і про відстоювання своїх рубежів.

      Таку думку висловив радник міністра інформаційної політики Герой України Володимир Жемчугов, передає Укрінформ.

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      Дехто пропонує хорватський, силовий сценарій, мовляв, узяти наступом окуповані території й повернути їх Україні. Це – подальша неминуча ескалація війни та нові великі жертви. Я – прибічник економічного тиску на Росію, коли ми, відстоюючи свої рубежі, даємо відсіч ворогові, а економічні санкції Європи та інших світових держав зроблять свою справу, й на Росію чекатиме крах, розвал на шматки, як це було із СРСР,
      – зауважив він.

      Як наголосив Герой, Україна нині стоїть оборонним щитом між Заходом і Росією, і Європа має це розуміти.

      "Якби не було цього, то 10-12 годин, лише один марш-кидок танкової бригади, і російські танки могли б бути у Берліні. Тому так важливо, щоб Європа допомагала Україні у її протистоянні російській агресії. Про це треба говорити на всіх рівнях, як на дипломатичних, так і на побутовому", – додав Володимир Жемчугов.

      До слова, перший український президент Леонід Кравчук вважає, що питання війни на Донбасі можна вирішити, але це залежить від низки факторів, зокрема й від політичної волі президента Росії Володимира Путіна.

      Хто такий Володимир Жемчугов? З травня 2014 року він був організатором і активним учасником руху опору проти російської окупації на Луганщині. З 29 вересня 2015 року по 17 вересня 2016 року перебував у полоні бойовиків "ЛНР". У полон потрапив з тяжкими пораненнями, підірвавшись на "розтяжці". Після визволення з неволі Володимир Жемчугов почав брати активну участь у державних і волонтерських заходах в Україні та за кордоном, також екс-бранець бойовиків проводить військово-патріотичні лекції-бесіди зі школярами, курсантами, військовослужбовцями.

       

       

      Теги: Європа Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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