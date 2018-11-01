Підрив ФСБ у Архангельску – ознака, що крах режиму Путіна близько

У Росії населення є незадоволеним багатьма речами як у економічному, так і соціальному плані, відтак події, схожі на теракт у будівлі ФСБ у Архангельську, тут ще відбуватимуться. та рано чи пізно приведуть до краху всього путінського режиму.

Таку думку висловив генерал-лейтенант Василь Богдан, передає "Обозреватель".

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Зокрема, він вважає, що погіршення економічного та соціального становища росіян обов'язково буде виливатися у подібні акції.

"Політика Путіна, спрямована на агресивну дію щодо своїх сусідів, на придушення демократичних прав і свобод у своїй країні, – рано чи пізно повинна викликати відповідну реакцію", – наголосив він.

За його словами, у Росії люди не відчувають поліпшення, а навпаки погіршення.

"ФСБ – це фактично той же репресивний орган, як ВНК і ОДПУ в 1937 році, який перш за все здійснює каральні функції та веде війну з інакомисленням. Звісно, це викликає певний спротив. І це веде не тільки до індивідуального терору, як у цьому конкретному випадку. Це також ознака того, що в самій Росії відбуваються процеси, які рано чи пізно приведуть до краху всього путінського режиму", – зазначає генерал-лейтенант.

Водночас Богдан, зауважив, що у контексті Архангельська треба мати на увазі історичну ретроспективу, коли боротьба з російським царизмом свого часу починалася із індивідуального терору, з таких підпільних народних організацій, які починали те, що завершилося падінням імперії Романових.

"Після подій у Архангельську та керченському коледжі, Кремль ще більше налякає населення розмовами не тільки про зовнішнього, а й про внутрішнього ворога, що дозволить російській владі ще більше посилити контроль над усіма процесами в країні", – підсумовує військовий.

Нагадаємо, уранці 31 жовтня на вході до будівлі ФСБ у Архангельску пролунав вибух, внаслідок чого одна людина, що не була співробітником відомства, загинула та ще три (співробітники ФСБ) зазнали поранень.



Згодом правоохоронці з’ясували, що це був самопідрив і його здійснив 17-річний житель міста. За фактом інциденту Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за статтями про терористичний акт і незаконне носіння боєприпасів.