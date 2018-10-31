Вибух у ФСБ в Архангельську: з'явилось відео зсередини будівлі

З'явилось відео з місця теракту у будівлі управління ФСБ в Архангельській області Росії, де вранці 31 жовтня стався вибух.

Вранці 31 жовтня у російському Архангельську у будівлі ФСБ стався вибух, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула та ще три постраждали (співробітники ФСБ).

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Згодом з’ясувалося, що теракт (за цією статтею Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження) здійснив 17-річний хлопець. Внаслідок підриву він загинув.

За версією російських слідчих, він проніс вибуховий пристрій усередину будівлі і привів його в дію. За даними слідства, внаслідок вибуху хлопець загинув.

Російське видання РБК оприлюднило відео, як виглядає будівля ФСБ в Архангельську після вибуху.

На кадрах видно пошкоджені стіни, уламки на підлозі та металодетектор зі слідами, схожими на сліди від крові.

Дивіться відео з місця вибуху у будівлі ФСБ в Архангельську: