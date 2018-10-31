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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Вибух у ФСБ в Архангельську: з'явилось відео зсередини будівлі

      644 Читать новость на русском
      Вибух у будівлі ФСБ в Архангельську
      Вибух у будівлі ФСБ в Архангельську / region29.ru

      З'явилось відео з місця теракту у будівлі управління ФСБ в Архангельській області Росії, де вранці 31 жовтня стався вибух.

      Вранці 31 жовтня у російському Архангельську у будівлі ФСБ стався вибух, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула та ще три постраждали (співробітники ФСБ).

      Читайте також: Теракт у будівлі ФСБ у Архангельску: що відомо про 17-річного підривника-смертника

      Згодом з’ясувалося, що теракт (за цією статтею Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження) здійснив 17-річний хлопець. Внаслідок підриву він загинув.

      За версією російських слідчих, він проніс вибуховий пристрій усередину будівлі і привів його в дію. За даними слідства, внаслідок вибуху хлопець загинув.

      Російське видання РБК оприлюднило відео, як виглядає будівля ФСБ в Архангельську після вибуху.

      На кадрах видно пошкоджені стіни, уламки на підлозі та металодетектор зі слідами, схожими на сліди від крові.

      Дивіться відео з місця вибуху у будівлі ФСБ в Архангельську:

       

      Теги: Новини Росії Вибух Вибух в Архангельску Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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