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      Взрыв в ФСБ в Архангельске: появилось видео изнутри здания

      132 Читати новину українською
      Взрыв в здании ФСБ в Архангельске
      Взрыв в здании ФСБ в Архангельске / region29.ru

      Появилось видео с места теракта в здании ФСБ в Архангельской области России, где утром 31 октября произошел взрыв.

      Утром 31 октября в российском Архангельске в здании ФСБ произошел взрыв, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще три пострадали (сотрудники ФСБ).

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      Впоследствии выяснилось, что теракт (по этой статье Следственный комитет России открыл уголовное производство) совершил 17-летний парень. В результате подрыва он погиб.

      По версии российских следователей, он пронес взрывное устройство внутрь здания и привел его в действие. По данным следствия, в результате взрыва парень погиб.

      Российское издание РБК обнародовало видео, как выглядит здание ФСБ в Архангельске после взрыва.

      На кадрах видно поврежденные стены, обломки на полу и металлодетектор со следами, похожими на следы от крови.

      Смотрите видео с места взрыва в здании ФСБ в Архангельске:

       

      Теги: Расследования Взрыв в Архангельске Взрыв Новости России
      Источник: 24 Канал
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