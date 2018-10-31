Взрыв в ФСБ в Архангельске: появилось видео изнутри здания

Появилось видео с места теракта в здании ФСБ в Архангельской области России, где утром 31 октября произошел взрыв.

Утром 31 октября в российском Архангельске в здании ФСБ произошел взрыв, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще три пострадали (сотрудники ФСБ).

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Впоследствии выяснилось, что теракт (по этой статье Следственный комитет России открыл уголовное производство) совершил 17-летний парень. В результате подрыва он погиб.

По версии российских следователей, он пронес взрывное устройство внутрь здания и привел его в действие. По данным следствия, в результате взрыва парень погиб.

Российское издание РБК обнародовало видео, как выглядит здание ФСБ в Архангельске после взрыва.

На кадрах видно поврежденные стены, обломки на полу и металлодетектор со следами, похожими на следы от крови.

Смотрите видео с места взрыва в здании ФСБ в Архангельске: