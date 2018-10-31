Теракт у здания ФСБ в Архангельске: что известно о 17-летнем взрывнике-смертнике

Согласно обнародованной в интернете информации, подрыв в здании регионального управления ФСБ России в Архангельске совершил 17-летний Михаил Жлобицкий. Молодой человек является анархистом, и представители этого течения знают его под именем Валериан Панов.

Ранее 24 канал сообщал, что в российском Архангельске на входе в здание ФСБ прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб (сотрудник ФСБ) и еще три получили ранения, в том числе женщина (сотрудники ФСБ).

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Впоследствии выяснилось, что теракт (по этой статье Следственный комитет России открыл уголовное производство) совершил 17-летний парень. Российские правоохранители убеждают, что он пронес взрывное устройство внутрь здания и там сам себя взорвал.

Как пишут в сети, когда он зашел в здание, то сработали металлодетекторы, и это увидели силовики, поэтому, чтобы не быть пойманным, он себя сам взорвал. Также юзеры говорят, что подросток не имел четкого плана действий.

Добавим, утром 31 октября в группе "Российский анархизм" в Telegram появилось сообщение, в котором некто Валериан Панов обнародовал информацию, что собирается провести теракт в здании ФСБ в Архангельске. Такой шаг пользователь объяснял тем, что ФСБ фабрикует дела и пытает людей.

Товарищи, сейчас в здании ФСБ города Архангельска будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Вероятнее всего, я сдохну из-за взрыва, ведь взрывное устройство инициирую непосредственно из-за нажатия кнопки, закрепленной на крышке бомбы. Желаю Вам стойко и бескомпромиссно идти к своей цели. Светлого Вам анархического коммунизма,

– отмечал он.



Сообщение Валериана Панова о теракте в здании ФСБ в Архангельске

Заметим, администратор этого сообщества убеждает, что он не знаком с этим человеком. Кроме того, в этом сообществе после информации о взрыве корреспонденты начали публиковать сообщения с ссылками на материалы бесчинства ФСБ.

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Сообщение в группе "Русский анархизм" о пытках со стороны ФСБ

В то же время представители других анархистских сообществ выразили сожаление по поводу смерти своего собрата и отметили, что это первый случай подрыва ФСБ со стороны анархистов за 19 лет – предыдущую атаку организовала в 1999 году на приемную ФСБ в Москве организация "Новая революционная альтернатива".

Что такое анархизм?

Это общественно-политическое течение, стремящееся к максимально возможному освобождению личности, выступает за немедленное уничтожение всякой государственной власти стихийным бунтом масс и созданим федерации мелких автономных ассоциаций производителей и потребителей (союзы общин). Цель анархизма – создание свободной организации общества с институтами общественного самоуправления, которое обходится без власти человека над человеком. Анархизм пропагандирует безгосударственность.

Впоследствии в сети появились фото с места взрыва. На которых, в частности, можно увидеть самого подрывника и его студенческий билет, который выдан на имя Михаила Жлобицкого, студента второго курса Архангельского политехнического техникума. К слову, пресловутые взрыв и расстрел людей в Керчи совершил студент местного политехнического колледжа.



Теракт в здании ФСБ в Архангельске, предположительно, совершил 17-летний Михаил Жлобицкий

То, что имя подрывника – Михаил – впоследствии подтвердили в сети.



То, что подрывника звали Михаил, подтверждают его друзья

Напомним, 17 октября в политехническом колледже оккупированного города Керчь произошел взрыв. Сначала предполагалось, что взорвался газовый баллон, однако позже стало известно, что взорвалась бомба. Вероятно, ее взорвал неизвестный молодой человек, который перед тем устроил стрельбу в колледже.



Впоследствии стало известно имя нападавшего. Им оказался студент 4 курс выпускного курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Также появилась информация, что подозреваемый в нападении на колледж после инцидента застрелился.