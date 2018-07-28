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Пускали ток к половым органам и били по почкам: какие пытки для украинца использует ФСБ

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Геннадий Лимешко
Геннадий Лимешко / ru.krymr.com

Украинскому "диверсанту" Геннадию Лимешко, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил приговор без изменений. Судакский городской суд 10 мая признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".

Об этом рассказала жена Геннадия Лимешко "Громадскому радио".

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По ее словам, в 2015 году Геннадий был в "Правом секторе". Некоторое время жили во Львове, поженились, у них родилась дочь. Позже он вернулся на службу, но уже на контракт, служил в 54-м разведбатальйоне ВСУ полгода по контракту.

"Когда закончился контракт, у нас была больная дочь. Он поехал на заработки. 11 августа я еще общалась с ним по телефону, у него все было в порядке. 12 августа он не отвечал на телефонные звонки, следующие 2 дня также. 15 августа во вторник мне звонит его мама с Харькова, плачет, говорит о том, что по телевизору показывают, что он якобы хотел взорвать линию электропередач в Судаке, якобы пилил какой-то столб, как ФСБ его задерживают, у него нашли гранату, тротиловые шашки. После этого мне начали писать угрозы в соцсетях", – отметила жена.

Она отметила, что писали люди из России, из Крыма. Говорили. что она бандеровка, фашистка. Начали говорить, что у нас ребенок растет фашистом.

"Прошла где-то неделя, ночью мне приходит смс: "Я в Симферополе, жив, говорят от 3 до 5. Жди". Я не знала, что и думать. Я связалась с ГО Крым SOS. Они предоставили мне адвоката, у него была встреча с моим мужем. Адвокат сказал, что муж не нуждается в его услугах и отказывается от адвоката, говорит, что будет брать всю вину на себя. И когда я сказала, что он был избит, адвокат ответил, что муж сказал, что к нему не применяли физических пыток и он будет отвечать по закону. Адвокат не смог войти в дело", – подчеркнула жена Ирина.

После того, как суд дал 2 месяца содержания под стражей, он рассказал, что ему надели мешок на голову и увезли в здание ФСБ, бывшее здание СБУ, в подвале к нему уже применяли физические пытки.

Он сказал мне, что сейчас он жив и здоров, но его били по почкам, ногам. Лицо фактически не трогали, потому что понимали, что им нужна красивая картинка, чтобы он говорил то, что они хотят. Его сажали на какой-то стул, подключали ток к нижним конечностям, половым органам, пальцам рук и ног. Его топили, приставляли оружие к голове, говорили, чтобы он прощался с жизнью и угрожали. Он говорил, что сотрудник ФСБ усадил его в угол, выключил свет, приставил ствол к голове и сказал: "Прощайся с жизнью",
–рассказала Ирина Лимешко.

Жена заявила, что когда он отключался и не имел сил терпеть, его выводили, давали подышать свежим воздухом, давали воды – и дальше все продолжалось. Ему просто дали заучить текст: я такой-то, меня заставили взорвать линию электропередач, нанести вред и так далее.

Я хочу, чтобы наша власть что-то делала. Все ребята сейчас находятся там, политзаключенные — это люди, которые многое сделали для нашей страны. Страна не должна просто взять и бросить их. Я не знаю, в каких условиях Россия хочет по обмену, но президент Украины, в первую очередь, должен их оттуда вытащить,
– отметила супруга Геннадия.

Теги: Новости Украины Новости Крыма ФСБ
Источник: 24 Канал
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