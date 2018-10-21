В Москве мужчины забросали яйцами здание ФСБ: видео

В Москве правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в бросании яиц в здание Федеральной службы безопасности России. Активисты также использовали фаер и выкрикивали лозунг "свободу политзаключенным".

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Издание отмечает, что один из мужчин 1986-го, а другой – 1981 годов рождения. Агентство не уточняет мотивов задержанных и информации о силовом ведомстве, которое задержало мужчин. По словам задержанных, они являются безработными.

Позже один из российских телеканалов сообщал, что к зданию подошли пять человек и начали бросать яйца. Один из мужчин бросил под дверь ведомства фаер.

Издание "Медиазона" связалось с пресс-службой Главного управления МВД в Москве. Там журналистам сообщили, что информация о такой акции в полицию не поступала.

Через некоторое время активистка Ирина Яценко рассказала, что подозреваемым по делу стал участник "бессрочного протеста" Алексей Климишин.

СМИ: Полиция задержала мужчин, забросавших яйцами здание ФСБ: https://t.co/0rPrDjo0pj



Наш источник сообщил, что задержали не тех ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/UWdKbFQ8o4 — Лентач (@oldLentach) 20 жовтня 2018 р.

Напомним, в день рождения президента России Владимира Путина на одной из улиц Санкт-Петербурга четверо активистов приготовили баннер с надписью "Долгих лет тюрьмы". За такой "подарок" местная полиция задержала участников акции.