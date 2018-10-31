Теракт у будівлі ФСБ у Архангельску: що відомо про 17-річного підривника-смертника

Відповідно до оприлюдненої в інтернеті інформації, підрив у будівлі регіонального управління ФСБ Росії у Архангельску здійснив 17-річний Михайло Жлобицький. Молодий чоловік є анархістом і представники цієї течії знають його під ім'ям Валеріан Панов.

Раніше 24 канал повідомляв, що в російському Архангельську на вході до будівлі ФСБ пролунав вибух, внаслідок якого одна людина загинула (не співробітник ФСБ) і ще три отримали поранення, зокрема жінка (співробітники ФСБ).

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Згодом з’ясувалося, що теракт (за цією статтею Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження) здійснив 17-річний хлопець. Російські правоохоронці переконують, що він проніс вибуховий пристрій усередину будівлі та там сам себе підірвав.

Як пишуть у мережі, коли він зайшов до будівалі, то спрацювали металодетектори, і це побачили силовики, відтак, аби не бути спійманим, він себе сам підірвав. Також юзери кажуть, що підліток не мав чіткого плану дій.

Додамо, уранці 31 жовтня у групі "Российский анархизм" у Telegram з’явилося повідомлення, в якому дехто Валеріан Панов оприлюднив інформацію, що збирається здійнити теракт у будівлі ФСБ у Архангельську. Такий крок користувач пояснював тим, що ФСБ фабрикує справи та катує людей.

Товариші, зараз у будівлі ФСБ міста Архангельськ буде здійснено теракт, відповідальність за який я беру на себе. Найімовірніше, я здохну через вибух, адже вибуховий пристрій ініціюю безпосередньо через натискання кнопки, закріпленої на кришці бомби. Бажаю Вам непохитно та безкомпромісно йти до своєї мети. Світлого Вам анархічного комунізму,

– зазначав він.



Допис Валеріана Панова про теракт у будівлі ФСБ у Архангельску

Зауважимо, адміністратор цієї спільноти переконує, що він є не знайомим з цією людиною. Крім того, у цій спільноті після інформації про вибух дописувачі почали публікувати дописи про з посиланнями на матеріали безчинства ФСБ.

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Допис у групі "Россійський анархізм" про катування з боку ФСБ

Водночас представники інших анархістських спільнот висловили жаль щодо смерті свого побратима та зауважили, що це перший випадок підриву ФСБ з боку анархістів за 19 років – попередню атаку організувала в 1999 році на приймальню ФСБ у Москві організація "Нова революційна альтернатива".

Що таке анархізм? Це суспільно-політична течія, що прагне до максимально можливого визволення особистості, виступає за негайне знищення будь-якої державної влади стихійним бунтом мас і створення федерації дрібних автономних асоціацій виробників і споживачів (союзи громад). Мета анархізму – створення вільної організації суспільства з інститутами громадського самоуправління, яке обходиться без влади людини над людиною. Анархізм пропагує бездержавність.

Згодом у мережі з’явилися фото з місця вибуху. На яких, зокрема, можна побачити самого підривника та його студентський квиток, який видано на ім’я Михайла Жлобицького, студента другого курсу Архангельського політехнічного технікуму. До слова, сумнозвісні вибух і розстріл людей у Керчі здійснив студент місцевого політехнічного коледжу.



Теракт у будівлі ФСБ у Архангельску, імовірно, здійснив 17-річний Михайло Жлобицький

Те, що ім’я підривника – Михайло згодом підтвердили у мережі.



Те, що підривника звали Михайло, підтверджують його друзі

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованого міста Керч стався вибух. Спершу припускалося, що вибухнув газовий балон, проте згодом стало відомо, що вибухнула бомба. Ймовірно, її підірвав невідомий молодий чоловік, який перед тим влаштував стрілянину у коледжі.



Згодом стало відомо ім’я нападника. Ним виявився студент 4 курс випускного курсу коледжу, 18-річний Владислав Росляков. Також з'явилася інформація, що підозрюваний у нападі на коледж після інциденту застрелився.