У Національному Антитерористичному комітеті Росії переконують, що загиблий внаслідок вибуху в управлінні ФСБ у Архангельску, сам приніс у будівлю вибуховий пристрій.

Раніше 24 канал повідомляв, що в Архангельську в будівлі ФСБ стався вибух, внаслідок чого одна людина загинула (не співробітник ФСБ) і ще три зазнали поранень (співробітники ФСБ). За попередніми даними, вибуховий пристрій спрацював між першими й другими дверима, поблизу металодетектора.

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У Національному антитерористичному комітеті РФ, інформацію про загиблого та потерпілих підтвердили. Також на офіційному сайті відомства розповіли про деталі інциденту.

31 жовтня о 8:52 ранку в Архангельську на вході до адміністративної будівлі управління ФСБ Росії стався вибух. За попередньою інформацією, особа, яка увійшла до будівлі, дістала з сумки невстановлений предмет, який за деякий час вибухнув у нього в руках, в результаті чого він отримав поранення, несумісні з життям. При цьому поранення різного ступеня тяжкості отримали також троє співробітників управління ФСБ. Потерпілим було надано необхідну медичну допомогу,

– зазначили у НАК Росії.

Також у комітеті сповістили, що місце події обстежують фахівці-вибухотехніки, а також тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Додамо, за фактом інциденту Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за статтями про терористичний акт і незаконне носіння боєприпасів.

"За попередньою інформацією, в результаті вибуху у будівлі ФСБ загинув 17-річний місцевий житель, який проніс саморобний вибуховий пристрій. Особу загиблого вже встановлено. Також отримали різні поранення троє співробітників ФСБ. Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину. Допитуються свідки, призначено необхідні експертизи", – констатують у СК.