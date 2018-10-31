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      Смертельный взрыв в здании ФСБ в Архангельске совершил 17-летний парень: громкие детали

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      Появились резонансе подробности о взрыве в здании ФСБ в Архангельске
      Появились резонансе подробности о взрыве в здании ФСБ в Архангельске / Соцсети

      В Национальном Антитеррористическом комитете России утверждают, что погибший в результате взрыва в управлении ФСБ по Архангельску сам принес в здание взрывное устройство.

      Ранее 24 канал сообщал, что в Архангельске в здании ФСБ произошел взрыв, вследствие чего один человек погиб (сотрудник ФСБ) и еще три получили ранения (не сотрудники ФСБ). По предварительным данным, взрывное устройство сработало между первыми и вторыми дверями, вблизи металлодетектора.

      Читайте также: В оккупированной Керчи вблизи политехнического колледжа прогремел взрыв: подробности

      В Национальном антитеррористическом комитете РФ информацию о погибшем и пострадавших подтвердили. Также на официальном сайте ведомства рассказали о деталях инцидента.

      31 октября в 8:52 утра в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ России произошел взрыв. По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который через некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения различной степени тяжести получили также трое сотрудников управления ФСБ. Потерпевшим была оказана необходимая медицинская помощь,
      – отметили в НАК России.

      Также в комитете сообщили, что место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники, а также продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

      Добавим, по факту инцидента Следственный комитет России открыл уголовное производство по статьям касательно террористического акта и незаконного ношения боеприпасов.

      "По предварительной информации, в результате взрыва у здания ФСБ погиб 17-летний местный житель, который пронес самодельное взрывное устройство. Личность погибшего уже установлена. Также получили различные ранения трое сотрудников ФСБ. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы", – констатируют в СК.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является 18-летний Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Теги: Новости России Жертвы Взрыв ФСБ Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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