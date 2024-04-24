Об этом говорится в отчете британской разведки. Она обнародовала его в среду, 24 апреля.

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Дезертирство в российской армии

Британская разведка ссылается на данные российской медиагруппы "Медиазона", согласно которым, в марте 2024 года военные суды России осудили за дезертирство рекордное количество российских военнослужащих – 684 человека.

Там отметили, что общее количество случаев с момента "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400, при том, что в Московской области больше всего случаев, а именно – 496.

Разведчики подчеркивают, что многие российские бойцы, которых разыскивают и предстают перед военным судом, получают условные сроки, возвращают в части и на передовую. В то же время количество запросов на убежище в западных странах от россиян, которые уклоняются от военной службы, достигло рекордного уровня.

Российские солдаты, включая принудительно завербованными во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года, должны оставаться на военной службе на неопределенный срок, с небольшой перспективой увольнения,

– говорится в сообщении.

Анализ разведки Британии по наступлению россиян на Донбассе