Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании. Там обратили внимание, что захват Новомихайловки занял 73 дня, несмотря на ограниченное стратегическое значение поселка.
Смотрите также Враг прорвался к Очеретино и штурмует Красногоровку: как изменилась линия фронта за неделю
"Темпы наступления демонстрируют медленное, но постепенное продвижение российских войск". – отмечает разведка.
Россияне продолжают захватывать поселки
22 апреля военное министерство России заявило, что его силы захватили село Новомихайловка, расположенное к югу от Марьинки и к северо-востоку от Угледара Донецкой области.
"Новомихайловка имеет ограниченное военно-стратегическое значение, но она находится на пути к другим населенным пунктам, которые расположены по обе стороны реки Сухие Ялы на юге от Донецка", – говорится в отчете разведки.
Врагу трудно даются продвижения
Отмечается, что россияне вошли в село 9 февраля 2024 года и достигли его середины к 24 марта. По данным 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, для этого врагу понадобилось 30 тысяч военнослужащих, которые потеряли 300 единиц техники.
От входа до зачистки села общим расстоянием менее 5 километров российским войскам понадобилось 73 дня – и, как уточняют обозреватели, это с учетом дополнительных оперативных резервов.
На этой оси российские войска, вероятно, будут пытаться продвинуться до Константиновки, которая расположена в 2 километрах к западу от Новомихайловки. Дальнейшее продвижение на север от Угледара может в конце концов позволить врагу обойти украинскую оборону, которая нанесла чрезвычайно высокие потери российским сухопутным войскам,
– добавляют в сводке.
Динамика на фронте: главное
После захвата Авдеевки в феврале 2024 года российские войска постепенно продвигаются на запад. По данным британской разведки, Россия ежемесячно набирает в армию около 30 тысяч мобилизованных, что позволяет покрывать потери и продолжать войну против Украины.