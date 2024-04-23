Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании. Там обратили внимание, что захват Новомихайловки занял 73 дня, несмотря на ограниченное стратегическое значение поселка.

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"Темпы наступления демонстрируют медленное, но постепенное продвижение российских войск". – отмечает разведка.

Россияне продолжают захватывать поселки

22 апреля военное министерство России заявило, что его силы захватили село Новомихайловка, расположенное к югу от Марьинки и к северо-востоку от Угледара Донецкой области.

"Новомихайловка имеет ограниченное военно-стратегическое значение, но она находится на пути к другим населенным пунктам, которые расположены по обе стороны реки Сухие Ялы на юге от Донецка", – говорится в отчете разведки.

Врагу трудно даются продвижения

Отмечается, что россияне вошли в село 9 февраля 2024 года и достигли его середины к 24 марта. По данным 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, для этого врагу понадобилось 30 тысяч военнослужащих, которые потеряли 300 единиц техники.

От входа до зачистки села общим расстоянием менее 5 километров российским войскам понадобилось 73 дня – и, как уточняют обозреватели, это с учетом дополнительных оперативных резервов.

На этой оси российские войска, вероятно, будут пытаться продвинуться до Константиновки, которая расположена в 2 километрах к западу от Новомихайловки. Дальнейшее продвижение на север от Угледара может в конце концов позволить врагу обойти украинскую оборону, которая нанесла чрезвычайно высокие потери российским сухопутным войскам,

– добавляют в сводке.

Динамика на фронте: главное

После захвата Авдеевки в феврале 2024 года российские войска постепенно продвигаются на запад. По данным британской разведки, Россия ежемесячно набирает в армию около 30 тысяч мобилизованных, что позволяет покрывать потери и продолжать войну против Украины.