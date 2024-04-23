Про це йдеться у зведення Міністерства оборони Великої Британії. Там звернули увагу, що захоплення Новомихайлівки зайняло 73 дні, попри обмежене стратегічне значення селища.

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"Темпи наступу демонструють повільне, але поступове просування російських військ". – зазначає розвідка.

Росіяни продовжують захоплювати селища

22 квітня військове міністерство Росії заявило, що його сили захопили село Новомихайлівку, що розташоване на південь від Мар'їнки і на північний схід від Вугледару Донецької області.

"Новомихайлівка має обмежене військово-стратегічне значення, але вона знаходиться на шляху до інших населених пунктів, які розташовані по обидва боки річки Сухі Яли на півдні від Донецька", – ідеться у звіті розвідки.

Ворогу важко даються просування

Зазначають, що росіяни увійшли в село 9 лютого 2024 року і досягли його середини до 24 березня. За даними 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, для цього ворогу знадобилося 30 тисяч військовослужбовців, які втратили 300 одиниць техніки.

Від входу до зачистки села загальною відстанню менш як 5 кілометрів російським військам знадобилося 73 дні – і, як уточнюють оглядачі, це з урахуванням додаткових оперативних резервів.

На цій осі російські війська, ймовірно, намагатимуться просунутися до Костянтинівки, яка розташована за 2 кілометри на захід від Новомихайлівки. Подальше просування на північ від Вугледара може зрештою дозволити ворогу обійти українську оборону, яка завдала надзвичайно високих втрат російським сухопутним військам,

– додають у зведенні.

Динаміка на фронті: головне

Після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року російські війська поступово просуваються на захід. За даними британської розвідки, Росія щомісяця набирає до армії близько 30 тисяч мобілізованих, що дозволяє покривати втрати та продовжувати війну проти України.