Про це йдеться у звіті британської розвідки. Вона оприлюднила його в середу, 24 квітня.
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Дезертирство в російському війську
Британська розвідка посилається на дані російської медіагрупи "Медіазона", згідно з якими, у березні 2024 року військові суди Росії засудили за дезертирство рекордну кількість російських військовослужбовців – 684 особи.
Там зазначили, що загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, при тому, що в Московській області найбільше випадків, а саме – 496.
Розвідники підкреслюють, що багато російських бійців, яких розшукують і постають перед військовим судом, отримують умовні терміни, повертають у частини та на передову. Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.
Російські солдати, включно з примусово завербованими під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін, з невеликою перспективою звільнення,
– йдеться у повідомленні.
Аналіз розвідки Британії щодо наступу росіян на Донбасі
- Окупанти продовжують наступ на Сході України. Вони захоплюють населені пункти на Донбасі, темпи наступу хоч і повільно, але зростають.
- Про це зазначили у зведення Міністерства оборони Великої Британії за 23 квітня.
- В розвідці зазначили, що "темпи наступу демонструють повільне, але поступове просування російських військ".
- Там також звернули увагу, що захоплення Новомихайлівки зайняло 73 дні, попри обмежене стратегічне значення селища.