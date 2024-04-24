Про це йдеться у звіті британської розвідки. Вона оприлюднила його в середу, 24 квітня.

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Дезертирство в російському війську

Британська розвідка посилається на дані російської медіагрупи "Медіазона", згідно з якими, у березні 2024 року військові суди Росії засудили за дезертирство рекордну кількість російських військовослужбовців – 684 особи.

Там зазначили, що загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, при тому, що в Московській області найбільше випадків, а саме – 496.

Розвідники підкреслюють, що ﻿багато російських бійців, яких розшукують і постають перед військовим судом, отримують умовні терміни, повертають у частини та на передову. Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.

Російські солдати, включно з примусово завербованими під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін, з невеликою перспективою звільнення,

– йдеться у повідомленні.

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