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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ
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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      17-рійний терорист підірвав ФСБ у Росії: росЗМІ знайшли український слід

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      Російські ЗМІ знайшли зв'язок 17-річного архангельського террориста-смертника з Україною
      Російські ЗМІ знайшли зв'язок 17-річного архангельського террориста-смертника з Україною / КП

      Родина 17-річного жителя Архангельська Михайла (імовірно, Жлобицького – офіційного підтвердження немає), який здійснив самопідрив у будівлі місцевого управління ФСБ, є родом з України, щоправда ріс без батька. Також слідчі перевіряють, чи не надихнув хлопця на такий крок керченський стрілець Владислав Росляков.

      Раніше 24 канал повідомляв, що уранці 31 жовтня на вході до будівлі ФСБ у Архангельску пролунав вибух, внаслідок чого одна людина, що не була співробітником відомства, загинула та ще три (співробітники ФСБ) зазнали поранень.

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      Згодом правоохоронці з’ясували, що це був самопідрив і його здійснив 17-річний житель міста. За фактом інциденту Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за статтями про терористичний акт і незаконне носіння боєприпасів.

      Прокремлівське видання КП з посиланням на близьке оточення хлопця пише, що він походив з родини, яка була родом з України.

      Журналісти зазначають, що він, як і стрілець з Керчі Владислав Росляков, ріс без батька. Також відомо, що його мати не працювала, а увесь тягар виховання дитини ліс на плечі бабці.

      "Але він був забезпеченим, одягненим, взутим. Сім'я у нас – хороша. Мати без батька його народила. Я його п'ять років виховувала. Дочка вчилася в педагогічному в цей час. Має вищу освіту", – розповіла бабця терориста.

      Архангельск, вибух, ФСБ, Михайло Жлобицький, анархізм, теракт, жертви
      !7-річний підривник Михайло разом із мамою 

      Крім того, ресурс з посиланням на знайомих підтверджує, що він справді цікавився анархізмом, а саме анархістами XIX століття.

      Швидше за все, підрив він влаштував на знак протесту проти держави. У всякому разі, про це він багато писав напередодні події. До слова, хлопець зізнався, що сам зібрав бомбу: "Дію сам, тому не треба сюди нікого приплітати". Також у нього у статусі в одній із соцмереж стоїть "революційна цитата" власного написання. Зараз слідчі перевіряють, чи не надихнув хлопця той самий керченський стрілець,
      – мовиться у матеріалі.

      Додамо, що Михайло перед тим, як здійснбвати підрив сповістив, про такий крок у Telegram-каналі "Российский анархизм" під ім'ям Валеріан Панов, а на аватарі у нього стоїть емблема RAF ("Бригади Червоної Армії"), однієї з найвідоміших лівих терористичних організацій ХХ століття, що діяла у ФРН з кінця 60-х і аж до 90-х років XX століття. 

      Архангельск , ФСБ, теракт, вибух, Валеріан Панов, Михайло Жлобицький, жертви
      Допис Валеріана Панова про теракт у будівлі ФСБ у Архангельску

      Нагадаємо, раніше 24 канал публікував відео зсередини будівлі ФСБ у Архангельську, що було знято після того, як там 17-річний хлопець влаштував вибух.

      Теги: Вибух Вибух в Архангельску Україна – Росія ЗМІ Кримінальні новини Новини України
      Джерело: 24 Канал
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