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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Подрыв ФСБ в Архангельске – признак, что крах режима Путина близко

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      Теракт в Архангельске – начало борьбы с путинским царизмом, – украинский генерал
      Теракт в Архангельске – начало борьбы с путинским царизмом, – украинский генерал / "Архангельск онлайн"

      В России население недовольно многими вещами как в экономическом, так и социальном плане, поэтому события, подобные на теракт в здании ФСБ в Архангельске, здесь еще будут происходить. и рано или поздно приведут к краху всего путинского режима.

      Такое мнение высказал генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Обозреватель".

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      В частности, он считает, что ухудшение экономического и социального положения россиян обязательно будет выливаться в подобные акции.

      "Политика Путина, направленная на агрессивное воздействие в отношении своих соседей, на подавление демократических прав и свобод в своей стране, – рано или поздно должна вызывать соответствующую реакцию", – подчеркнул он.

      По его словам, в России люди не чувствуют улучшение, а наоборот ухудшение.

      "ФСБ – это фактически тот же репрессивный орган, как ВЧК и ОГПУ в 1937 году, который прежде всего осуществляет карательные функции и ведет войну с инакомыслием. Конечно, это вызывает определенное сопротивление. И это ведет не только к индивидуальному террору, как в этом конкретном случае. Это также признак того, что в самой России происходят процессы, которые рано или поздно приведут к краху всего путинского режима", – отмечает генерал-лейтенант.

      В то же время Богдан, заметил, что в контексте Архангельская надо иметь в виду историческую ретроспективу, когда борьба с русским царизмом в свое время начиналась с индивидуального террора, из таких подпольных народных организаций, которые начинали то, что завершилось падением империи Романовых.

      "После событий в Архангельске и керченском колледже, Кремль еще больше напугает населения разговорами не только о внешнем, но и о внутреннем враге, что позволит российским властям еще больше усилить контроль над всеми процессами в стране", – заключает военный.

      Напомним, утром 31 октября на входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв, в результате чего один человек, который не был сотрудником ведомства, погиб и еще три (сотрудники ФСБ) получили ранения.

      Впоследствии правоохранители выяснили, что это был самоподрыв и его осуществил 17-летний житель города. По факту инцидента Следственный комитет России открыл уголовное производство по статьям о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов.

      Теги: Новости России Владимир Путин Взрыв в Архангельске протесты
      Источник: 24 Канал
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