Уже неодноразово росіяни використовували цей метод. Такою інформацією з 24 Каналом поділився політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що противник постійно змінює тактику.

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Чому росіяни провокують ближній бій із ЗСУ

За словами Сазонова, уже звично, що росіяни першою та другою хвилями кидають усіх, кого не шкода. Українські військові їх нищать, а ворог вже знає все про наші вогневі позиції.

Опісля йде свіжа десантура й досвідчені штурмовики. Їхній ривок коротший – доки відбувалася битва, вони просунулися на невелику відстань.

Зараз же окупанти намагаються робити навпаки: спочатку елітний підрозділ намагається зламати нашу оборону, далі пробити шпарину, аби маса пішла в тил.

Росіяни стали дуже гнучкими, мають різні тактики й стратегії штурмів, змінюють їх майже кожних дві години. Спробували один варіант, якщо не вийшло – наступний.

Виїхав танк, обварений залізом як хата. Вони виглядають дуже смішно. Як сарай, як голубник. Наче мангал на тебе суне. Усе, що вони робили проти арти, Javelin, NLAW, Матадора, не працює. А два маленьких дрони легко знищують танк. Вони просто вибухають над ним,

– зазначив Кирило Сазонов.

Російський "модернізований" танк

Українські воїни також використовують маскування, і навіть звичайну сітку для риболовлі. Ворожий безпілотник заплутується у ній, вибухає та закидає осколками. Тоді ж військові ховаються у бліндаж, тому, на щастя, обходиться без втрат.

Ситуація на фронті: коротко