Уже неоднократно россияне использовали этот метод. Такой информацией с 24 Каналом поделился политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, заметив, что противник постоянно меняет тактику.

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Почему россияне провоцируют ближний бой с ВСУ

По словам Сазонова, уже привычно, что россияне первой и второй волнами бросают всех, кого не жалко. Украинские военные их уничтожают, а враг уже знает все о наших огневых позициях.

После идет свежая десантура и опытные штурмовики. Их рывок короче – пока происходила битва, они продвинулись на небольшое расстояние.

Сейчас же оккупанты пытаются делать наоборот: сначала элитное подразделение пытается взломать нашу оборону, далее пробить щель, чтобы масса ушла в тыл.

Россияне стали очень гибкими, имеют различные тактики и стратегии штурмов, меняют их почти каждые два часа. Попробовали один вариант, если не получилось – следующий.

Выехал танк, обваренный железом как хата. Они выглядят очень смешно. Как сарай, как голубятня. Как будто мангал на тебя сует. Все, что они делали против арты, Javelin, NLAW, Матадора, не работает. А два маленьких дрона легко уничтожают танк. Они просто взрываются над ним,

– отметил Кирилл Сазонов.

Российский "модернизированный" танк

Украинские воины также используют маскировку, и даже обычную сетку для рыбалки. Вражеский беспилотник запутывается в ней, взрывается и забрасывает осколками. Тогда же военные прячутся в блиндаж, поэтому, к счастью, обходится без потерь.

Ситуация на фронте: коротко