Россияне понимают, что имеют определенное окно возможностей, поэтому активно давят на ВСУ. Подробнее о действиях врага в эфире 24 Канала рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрий Федоренко.

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Впереди нелегкое время

США приняли решение о военной помощи Украине. Боеприпасы, огневые позиции и другое вооружение поехало в наше государство, а кое-что уже поступает на фронт. В то же время максимальное накопление состоится ориентировочно через месяц – полтора.

Соответственно противник понимает, что имеет максимум шесть недель, чтобы получить высокий результат на поле боя. По мнению Федоренко, россиянам очень важно до 9 мая оккупировать Часов Яр в рамках выполнения задания Владимира Путина.

Удастся ли противнику реализовать эти намерения до 9 мая? По моему убеждению, нет,

– предположил Федоренко.

За последнюю неделю противник не имел тактических успехов в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка. Россияне не продвинулись дальше, позиции продолжают держать украинские воины.

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Важно полностью перебрать тактическую инициативу на свою сторону после накопления необходимого количества сил и средств. Надо выдержать ближайшие полтора месяца, которые будут чрезвычайно тяжелыми. Военное руководство делает максимум, чтобы минимизировать потери на поле боя и как можно больше усилить обороноспособность нашего государства.

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О тактике россиян

Командир батальона отметил, что оккупанты по флангам – из Богдановки и Ивановского – пытаются продвигаться и атаковать Часов Яр.

Параллельно противнику важно вязаться в городскую застройку. Если количество личного состава преобладает, вести войну в жилых кварталах гораздо легче, чем в лесопосадках.



Также россияне пытаются выровнять линию боевого соприкосновения Клещеевка – Андреевка, чтобы максимально оттеснить Силы обороны к водопроводному каналу Донбасс.

Очень сложные сейчас условия. Очень сложные боевые действия. Противник активно имеет возможность применить авиацию с управляемыми авиабомбами, но Силы обороны выстоят,

– отметил Юрий Федоренко.

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