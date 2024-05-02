Их подробно проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.
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Бои в Донецкой области
Аналитики Института изучения войны отметили, что перед вражеской армией сейчас стоит дилемма – какое направление выбрать для наступления: Часов Яр или Покровск.
Черник убежден, что сейчас для россиян приоритетное направление – Часов Яр.
Ничего не изменилось, им нужны весомые результаты, скоро инаугурация Путина, день "победобесия" и надо рапортовать о каких-то успехах,
– добавил полковник в запасе.
Однако он убежден, что к своим символическим датам россияне серьезных тактических успехов на фронте все же не получат. Единственный вариант – если прибегнут к чрезвычайно массированному применению авиации.
Однако и в этом есть опасность для российской армии: чтобы одномоментно это сделать, нужно применить хотя бы 6 самолетов Су-34 вместе. А после эффективного сбития украинскими защитниками воздушных судов противника, вряд ли он решится на такой риск.
Даже, если Авдеевку засыпали рекордным количеством авиабомб – за одни сутки более 250 тяжелых бомб, этот город враг захватил через 4 месяца, а в целом – через 10 лет с начала агрессии.
Ситуация возле Очеретино
Также враг пытается развивать успехи в направлении Очеретиного. Там пытается обойти Часов Яр с севера. Некоторые аналитики отмечают, что так появляется риск окружения для ВСУ. Зато Черник убежден, что такой сценарий маловероятен, скорее – противник прибегнул к информационно-психологическим операциям, чтобы расшатать мотивацию украинцев.
Чтобы организовать такую большую операцию и создать тиски, нужно хотя бы 40-тысячный корпус. Если бы его планировали наращивать, уверен, что уже появилась бы такая разведывательная информация,
– объяснил Черник.
А для того, чтобы враг дошел до Покровска, который тоже есть в их планах, сначала россиянам стоит пройти оборону Часового Яра. Однако на каждое действие противника есть противодействие украинских сил обороны. Бойцы держат там оборону и уничтожают огромное количество живой силы России.
Другие темы, которые анализировал Черник
- Сергей Шойгу заказал дополнительное оружие для оккупантов на фронт. Черник убежден, что за этим не стоит новой военной задачи, россияне до сих пор надеются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Пока не видно подготовки стратегических подразделений в направлениях Сумской, Черниговской, Харьковской и Киевской областей. Для этого Кремлю нужно будет собрать не менее, чем 200 тысяч военных.
- Также Россия продолжает наращивать мобилизационные темпы. За апрель они потеряли 26 тысяч личного состава убитыми, чтобы их заместить, Кремль ищет новые ресурсы. За месяц в состав армии они могут поставить не более, чем 50 – 60 тысяч человек.
- Эффективные удары по Крыму сигнализируют, что российская система ПВО там давно исчерпала свои возможности. Российские установки С-400 не соответствуют задекларированным функциям. И подобные проблемы с защитой пока что оккупированного полуострова будут нарастать от недели к неделе.