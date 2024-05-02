Їх детально проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Бої на Донеччині

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що перед ворожою армією зараз стоїть дилема – який напрямок обрати для наступу: Часів Яр чи Покровськ.

Черник переконаний, що зараз для росіян пріоритетний напрямок – Часів Яр.

Нічого не змінилося, їм потрібні вагомі результати, скоро інавгурація Путіна, день "побєдобєсія" і треба рапортувати про якісь успіхи,

– додав полковник в запасі.

Однак він переконаний, що до своїх символічних дат росіяни серйозних тактичних успіхів на фронті все ж не отримають. Єдиний варіант – якщо вдадуться до надзвичайно масованого застосування авіації.

Однак і в цьому є небезпека для російської армії: щоб одномоментно це зробити, потрібно застосувати хоча б 6 літаків Су-34 разом. А після ефективного збиття українськими оборонцями повітряних суден противника, навряд він наважиться на такий ризик.

Навіть, якщо Авдіївку засипали рекордною кількістю авіабомб – за одну добу понад 250 важких бомб, це місто ворог захопив через 4 місяці, а загалом – через 10 років з початку агресії.

Ситуація біля Очеретиного

Також ворог намагається розвивати успіхи в напрямку Очеретиного. Там намагається обійти Часів Яр з півночі. Деякі аналітики зазначають, що так з'являється ризик оточення для ЗСУ. Натомість Черник переконаний, що такий сценарій малоймовірний, скоріше – противник вдався до інформаційно-психологічних операцій, аби розхитати мотивацію українців.

Щоб організувати таку велику операцію і утворити лещата, потрібно хоча б 40-тисячний корпус. Якби його планували нарощувати, впевнений, що вже з'явилася б така розвідувальна інформація,

– пояснив Черник.

А для того, щоб ворог дійшов до Покровська, який теж є в їхніх планах, спочатку росіянам варто пройти оборону Часового Яру. Однак на кожну дію противника є протидія українських сил оборони. Бійці тримають там оборону і нищать величезну кількість живої сили Росії.

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