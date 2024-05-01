Про це розповів 24 Каналу командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук, зазначивши, що під час наступу противника найперше починає працювати артилерія й авіація. Росіяни намагаючись знищити шляхи для поповнення резервів, зруйнувати логістику та зв'язок, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби.
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Тактика окупантів
За словами Матвійчука, ворог намагається знищити командні штаби або командно-спостережні пункти взводів чи рот, де перебувають командири, аби створити хаос, паніку та анархію.
В той момент їхні (російські – 24 Канал) основні штурмові сили проходять через свою лінію оборони, найчастіше це відбувається механізованими підрозділами. Практично у притик під'їжджає БМП і звідти десантується піхота, яка пробує максимально швидко зайти у наші окопи,
– зазначив він.
Офіцер НГУ підкреслив, що окупанти відправляють свої штурмові групи свідомо на загибель. На одне завдання російське військове керівництво може витратити 3 взводи, що приблизно налічує 90 осіб. Це дуже великий показник втрат.
Було таке, що українські військові тримали оборону на мертвих тілах противників, які йшли не зупиняючись,
– наголосив Максим Матвійчук.
Ситуація на фронті: основне
- Після того, як росіяни захопили Авдіївку, ситуація на цьому напрямку змінилася – для штурму посадок їм тепер потрібно менше людей, тому ворог перекидає свої резерви на інші позиції. Командир 1-го стрілецького батальйону 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка розповів, яка ситуація під Авдіївкою та як росіяни вчаться у нас воювати.
- Українські захисники тримають лінію фронту, відбиваючи атаки російських загарбників. Найчастіше ворог здійснює спроби штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також неспокійно в районі Новопавлівки, Лиману та Куп'янська.
- Російські війська намагаються стабілізувати лінію фронту на Донеччині. Російське командування може ухвалити рішення наступати на захід, у сторону міста Покровськ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.