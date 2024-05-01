Про це розповів 24 Каналу командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук, зазначивши, що під час наступу противника найперше починає працювати артилерія й авіація. Росіяни намагаючись знищити шляхи для поповнення резервів, зруйнувати логістику та зв'язок, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби.

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Тактика окупантів

За словами Матвійчука, ворог намагається знищити командні штаби або командно-спостережні пункти взводів чи рот, де перебувають командири, аби створити хаос, паніку та анархію.

В той момент їхні (російські – 24 Канал) основні штурмові сили проходять через свою лінію оборони, найчастіше це відбувається механізованими підрозділами. Практично у притик під'їжджає БМП і звідти десантується піхота, яка пробує максимально швидко зайти у наші окопи,

– зазначив він.

Офіцер НГУ підкреслив, що окупанти відправляють свої штурмові групи свідомо на загибель. На одне завдання російське військове керівництво може витратити 3 взводи, що приблизно налічує 90 осіб. Це дуже великий показник втрат.

Було таке, що українські військові тримали оборону на мертвих тілах противників, які йшли не зупиняючись,

– наголосив Максим Матвійчук.

Ситуація на фронті: основне