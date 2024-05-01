Об этом рассказал 24 Каналу командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук, отметив, что во время наступления противника в первую очередь начинает работать артиллерия и авиация. Россияне, пытаются уничтожить пути для пополнения резервов, разрушить логистику и связь, используя средства радиоэлектронной борьбы.

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Тактика оккупантов

По словам Матвийчука, враг пытается уничтожить командные штабы или командно-наблюдательные пункты взводов или рот, где находятся командиры, чтобы создать хаос, панику и анархию.

В тот момент их (российские – 24 Канал) основные штурмовые силы проходят через свою линию обороны, чаще всего это происходит механизированными подразделениями. Практически в притык подъезжает БМП и оттуда десантируется пехота, которая пробует максимально быстро зайти в наши окопы,

– отметил он.

Офицер НГУ подчеркнул, что оккупанты отправляют свои штурмовые группы сознательно на гибель. На одну задачу российское военное руководство может потратить 3 взвода, что примерно насчитывает 90 человек. Это очень большой показатель потерь.

Было такое, что украинские военные держали оборону на мертвых телах противников, которые шли не останавливаясь,

– отметил Максим Матвийчук.

Ситуация на фронте: основное