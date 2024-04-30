У новому відео проєкту "Український Свідок" – Максим "Кондор", командир 1-го стрілецького батальйону 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка. Зараз він зі своїм підрозділом працює на авдіївському напрямку. Чоловік розповів про ситуацію під Авдіївкою, молодих та літніх людей у війську та про те, як росіяни вчаться у нас воювати.
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Цивільні мають готуватись до війни
Після взяття Авдіївки росіяни почали частіше використовувати авіацію та КАБи, сконцентрували більше артилерії. Для штурму посадок необхідна менша кількість людей, ніж для міських боїв. Отже, у росіян з’являються резерви і лізуть вони постійно,
– розповів Максим.
"Кондор" вважає, що цивільне населення зараз має готуватись до війни.
"Коли людина потрапить до армії, то вона вже буде готова і знатиме, що робити. Чоловіки чомусь не готуються, вони ховаються від ТЦК. Хто готується – так це жінки та дівчата. Деякі з них йдуть туди, куди чоловік не піде. Наприклад, нещодавно у нашому підрозділі з’явилась жінка-штурмовичка", – зауважив боєць.
Але, на думку Максима, ухилянти – не єдина проблема з мобілізацією, яку ми маємо на сьогодні.
По-перше, треба зменшувати призовний вік. Зараз призовний вік – це 27 років (на момент публікації матеріалу він складає вже 25 років, – 24 Канал). Я прийшов до армії у 23 роки, а зараз мені 30. Я не бачу нічого страшного у тому, щоб хлопці 24 років йшли воювати,
– додав "Кондор".
Росія продовжує наступ на північний схід від Авдіївки
- Російські війська намагаються стабілізувати виступ лінії фронту на Донеччині на північний захід від Авдіївки. Тепер окупанти вирішують, в якому напрямку рухатись далі. Російське командування може прийняти рішення наступати на захід до міста Покровськ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.
- Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже називав Покровськ оперативною цiллю окупантів після Авдіївки. Також окупанти можуть продовжити просування на північ для додаткових штурмів Часового Яру.
- Однак аналітики пропонують й альтернативні сценарії розвитку подій. Росіяни вже тривалий час намагаються окупувати чотири великих міста на Донеччині – Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.