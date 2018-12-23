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      Сутки на Донбассе: разведка сообщает о потерях среди боевиков

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      Боевики понесли потери на Донбассе
      Боевики понесли потери на Донбассе / Фото из открытых источников

      За прошедшие сутки, 22 декабря, боевики обстреливали украинские позиции 5 раз, применив запрещенное вооружение. Потерь среди украинских военных нет, зато удалось ликвидировать 2 оккупантов.

      Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 23 декабря.

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      Так, опорные пункты ООС обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, в районе населенного пункта Красногоровка, а также вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутове.

      В частности, враг совершил прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении,
      – подчеркнули в штабе.

      Разведка сообщает, что 22 декабря двое боевиков были уничтожены и один ранен.

       

       

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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