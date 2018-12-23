Сутки на Донбассе: разведка сообщает о потерях среди боевиков

За прошедшие сутки, 22 декабря, боевики обстреливали украинские позиции 5 раз, применив запрещенное вооружение. Потерь среди украинских военных нет, зато удалось ликвидировать 2 оккупантов.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 23 декабря.

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Так, опорные пункты ООС обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, в районе населенного пункта Красногоровка, а также вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутове.

В частности, враг совершил прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении,

– подчеркнули в штабе.

Разведка сообщает, что 22 декабря двое боевиков были уничтожены и один ранен.