Доба на Донбасі: розвідка повідомляє про втрати серед бойовиків

Минулої доби, 22 грудня, бойовики обстрілювали українські позиції 5 разів, застосувавши заборонене озброєння. Втрат серед українських військових немає, натомість вдалось ліквідувати 2 окупантів.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 23 грудня.

Читайте також: Українські військові дали відсіч окупантам біля Попасної: відео нічного бою

Так, опорні пункти ООС обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське, в районі населеного пункту Красногорівка, а також поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове.

Зокрема, ворог здійснив прицільний обстріл з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку,

– підкреслили у штабі.

Розвідка повідомляє, що 22 грудня двох бойовиків було знищено та одного поранено.