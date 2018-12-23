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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Доба на Донбасі: розвідка повідомляє про втрати серед бойовиків

      13 Читать новость на русском
      Бойовики зазнали втрат на Донбасі
      Бойовики зазнали втрат на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Минулої доби, 22 грудня, бойовики обстрілювали українські позиції 5 разів, застосувавши заборонене озброєння. Втрат серед українських військових немає, натомість вдалось ліквідувати 2 окупантів.

      Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 23 грудня.

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      Так, опорні пункти ООС обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське, в районі населеного пункту Красногорівка, а також поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове.

      Зокрема, ворог здійснив прицільний обстріл з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку,
      – підкреслили у штабі.

      Розвідка повідомляє, що 22 грудня двох бойовиків було знищено та одного поранено.

       

       

      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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