Українські військові дали відсіч окупантам біля Попасної: відео нічного бою

На фронті знову неспокійно. За минулу добу, 21 грудня, російські найманці 7 разів обстріляли позиції Збройних сил України. При цьому, тричі із забороненого Мінськими угодами озброєння. Жоден український військовий не постраждав. Неспокійно було і біля Попасної на Луганщині.

Військовий кореспондент 24 каналу ніч з 21 на 22 грудня провів на Луганщині біля населеного пункту Попасна.

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За його словами, дуже гараче не було, проте бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з протитанкових рушниць та кулеметів. Українські військові трохи відповідали.

Отримавши відповідь, бойовики не особливо заспокоїлись, проте знизили свою агресивність. Поодинокі постріли ще тривали, але на них вже ніхто не звертав уваги. Приблизно в 00:00 все затихло. Ніч пройшла напрочуд спокійно.

Нагадаємо, як зазначили в штабі, за даними розвідки, 21 грудня чотирьох окупантів було знищено та 3 поранено.