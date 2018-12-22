Доба на Донбасі: 4 бойовиків було знищено

За минулу добу, 21 грудня, проросійські бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України на Донбасі, втрат серед наших військовослужбовців немає.

Як повідомили у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил, тричі бойовики застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами – міномети калібру 120 мм та 82 мм в районі населеного пункту Кримське та міномети калібру 82 мм поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.

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Крім цього окупанти відкривали вогонь по опорних пунктах уркаїнських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новомихайлівка на донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Лебединське, Гнутове на маріупольському напрямку.

З початку доби бойовики ще раз відкрили вогонь – в районі селища Гнутове.

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Водночас, як зазначили в штабі, за даними розвідки, 21 грудня чотирьох окупантів було знищено та 3 поранено.