Сутки на Донбассе: 4 боевика были уничтожены

За минувшие сутки, 21 декабря, пророссийские боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, потерь среди наших военнослужащих нет.

Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, трижды боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями – минометы калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Крымское и минометы калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

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Кроме этого оккупанты открывали огонь по опорным пунктам украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединское, Гнутове на Мариупольском направлении.

С начала суток боевики еще раз открыли огонь – в районе поселка Гнутове.

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В то же время, как отметили в штабе, по данным разведки, 21 декабря четыре оккупанта были уничтожены и 3 ранены.