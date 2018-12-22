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      Сутки на Донбассе: 4 боевика были уничтожены

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      Боевик "ДНР"
      Боевик "ДНР" / narodna-pravda.ua

      За минувшие сутки, 21 декабря, пророссийские боевики 7 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, потерь среди наших военнослужащих нет.

      Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, трижды боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями – минометы калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Крымское и минометы калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

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      Кроме этого оккупанты открывали огонь по опорным пунктам украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединское, Гнутове на Мариупольском направлении.

      С начала суток боевики еще раз открыли огонь – в районе поселка Гнутове.

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      В то же время, как отметили в штабе, по данным разведки, 21 декабря четыре оккупанта были уничтожены и 3 ранены.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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