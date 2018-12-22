Украинские военные дали отпор оккупантам возле Попасной: видео ночного боя

На фронте снова неспокойно. За минувшие сутки, 21 декабря, российские наемники 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом, трижды из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Ни один украинский военный не пострадал. Неспокойно было и возле Попасной на Луганщине.

Военный корреспондент 24 канала ночь с 21 на 22 декабря провел на Луганщине возле населенного пункта Попасная.

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По его словам, очень горячо не было, однако боевики обстреливали позиции ВСУ из противотанковых ружей и пулеметов. Украинские военные немного отвечали.

Получив ответ, боевики не особо успокоились, однако снизили свою агрессивность. Одиночные выстрелы еще продолжались, но на них уже никто не обращал внимания. Примерно в 00:00 все затихло. Ночь прошла удивительно спокойно.

Напомним, как отметили в штабе, по данным разведки, 21 декабря четырех оккупантов было уничтожено и 3 ранены.