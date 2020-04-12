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      Сутки на Донбассе: трое военнослужащих ВСУ ранены, ответным огнем ранены 7 боевиков

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      Трое украинских военнослужащих ранены / GettyImages

      11 апреля в зоне Операции объединенных сил не прошло спокойно. К счастью, боевых потерь среди украинских военнослужащих нет, однако пророссийским боевикам удалось ранить трех наших защитников.

      Против наших солдат использовали тяжелое вооружение, которое запретили размещать на линии соприкосновения: это артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы калибров 120 миллиметров и 82 миллиметров, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщают в штабе ООС.

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      Подразделения из состава оперативно-тактической группировки "Восток" вчера зафиксировали три обстрела со стороны оккупационных войск.

      • Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по опорным пунктам неподалеку Славного, Широкино и Песков. На этих направлениях подразделения Объединенных сил оперативно пресекали нападение противника, поэтому вражеские обстрелы были непродолжительными.

      Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений российско-оккупационные войска вчера нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В целом противник совершил здесь пять обстрелов.

      • Утром вражеские наемники по направлению населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по нашим защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийских снаряда 122-го калибра и 28 мин 120-го калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
      • После обеда из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.

      Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских героев.

      Подразделения Объединенных сил оперативно реагировали на каждый обстрел и прицельным огнем по вражеским позициям заставили противника вернуться к соблюдению установленного режима "Тишина".

      По данным разведки, 11 апреля наши военнослужащие огнем ранили семь наемников Российской Федерации.

      Ночью сразу после полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции близ села Тарамчук на Приазовье. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили эту провокацию.

      Нарушая минские договоренносте и введенный "режим тишины" оккупанты продолжают подло обстреливать позиции ООС. С начала 2020 году на Донбассе уже погибли 44 военнослужащих. Поименный список героев – здесь

      Картв Донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Вооруженные силы Украины АТО Операция Объединенных сил Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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