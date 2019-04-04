Сутки на Донбассе: враг понес существенные потери

В течение суток пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты применили четыре раза вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Потерь среди наших защитников нет, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников: из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел четыре обстрела возле села Крымское, в районе населенного пункта Новолуганське, а также вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ. Украинские военные уничтожили двоих и ранили троих оккупантов.

Также обезврежена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.