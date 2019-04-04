07:55
4 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
      Вєсті Кремля
      22:14, 3 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко
      Вєсті.UA
      20:12, 3 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Сутки на Донбассе: враг понес существенные потери

      43 Читати новину українською
      Сутки на Донбассе: враг понес существенные потери
      Сутки на Донбассе: враг понес существенные потери / Фото из открытых источников

      В течение суток пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты применили четыре раза вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

      Потерь среди наших защитников нет, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Читайте также: На Донбассе трагически погиб воин из Львовщины: что известно о герое

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников: из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Лебединское.

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел четыре обстрела возле села Крымское, в районе населенного пункта Новолуганське, а также вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

      На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ. Украинские военные уничтожили двоих и ранили троих оккупантов.

      Также обезврежена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск. С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 4 апреля: тепло, солнечно, но в некоторых областях возможен дождь со снегом
      сегодня
      224
      Теги: Новости России Операция Объединенных сил Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Жертвы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выборы в Украине: в чем проявляется сходство с США и Европой
      сегодня , 00:00 Выборы в Украине: в чем проявляется сходство с США и Европой
      Іван Яковина 189
      Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      3 апреля , 21:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
      Женя Котик 1118
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      3 апреля , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 7261
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      3 апреля , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 1089
      Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      3 апреля , 16:15 Правительство Зеленского vs правительство Порошенко: каким будет и чего ждать
      Ірина Поліщук 2064
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Матиос рассказал, как убийцы "вышли" на разведчика Шаповала
       23 июля 2017 , 16:52
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Сколько можно сэкономить, используя электромобиль
       6 ноября 2018 , 10:50
      В Украине стремительно дешевеет бензин
       20 декабря 2018 , 08:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук