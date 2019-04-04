Доба на Донбасі: ворог зазнав суттєвих втрат

Впродовж доби проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Окупанти застосували чотири рази озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Втрат серед наших захисників немає, повідомили в прес-штабі ООС.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наших захисників: з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Новотроїцьке, а також з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли біля села Кримське, у районі населеного пункту Новолуганське, а також поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь. Українські військові знищили двох та поранили трьох окупантів.

Також знешкоджено бойову машину піхоти російсько-окупаційних військ. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.