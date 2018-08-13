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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сутки на фронте: более полусотни обстрелов и раненые бойцы

66 Читати новину українською
Сутки на фронте
Сутки на фронте / antikor.com.ua

За прошедшие сутки, 12 августа, в зоне боевых действий на Донбассе пророссийские боевики 57 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения. Двое военных получили ранения.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Зайцева, Южного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опросного, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутова, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкина", – говорится в сообщении.

В течение текущих суток, 13 августа, боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединское и Широкино. Одного военнослужащего Вооруженных Сил Украины ранили.

В штабе добавили, что по данным разведки одного оккупанта уничтожили, шесть получили ранения.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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