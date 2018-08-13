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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Доба на фронті: більше півсотні обстрілів та поранені бійці

68 Читать новость на русском
Доба на фронті
Доба на фронті / antikor.com.ua

Протягом минулої доби, 12 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі проросійські бойовики 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема 12 разів із важкого озброєння. Двоє військових дістали поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанковими керованими ракетами. Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Золотого, Світлодарська, Луганського, Новолуганського, Зайцевого, Південного, Майорська, Мар’їнки, Миколаївки, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного", – йдеться у повідомлені.

Упродовж поточної доби, 13 серпня, бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Водяне, Лебединське та Широкине. Одного військовослужбовця Збройних Сил України поранено.

У штабі додали, що за даними розвідки одного окупанта знищено, шість дістали поранення.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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