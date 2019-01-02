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      Сутки на фронте: Украина потеряла еще одного защитника

      62 Читати новину українською
      ООС
      ООС / Минобороны

      За прошедшие сутки, 1 января, пророссийские боевики убили одного украинского защитника, двое – получили ранения.

      Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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      В целом враг трижды открывал огонь по нашим позициям. Так, российские оккупационные войска обстреляли украинские опорные пункты из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении и БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный и Новотошковского на Луганском направлении.

      Украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины. По данным разведки, 1 января один оккупант был уничтожен и четыре получили ранения,
      – отметили в сообщении.

       

      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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