Сутки на фронте: Украина потеряла еще одного защитника

За прошедшие сутки, 1 января, пророссийские боевики убили одного украинского защитника, двое – получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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В целом враг трижды открывал огонь по нашим позициям. Так, российские оккупационные войска обстреляли украинские опорные пункты из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении и БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный и Новотошковского на Луганском направлении.

Украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины. По данным разведки, 1 января один оккупант был уничтожен и четыре получили ранения,

– отметили в сообщении.