Доба на фронті: Україна втратила ще одного захисника

За минулу добу, 1 січня, проросійські бойовики вбили одного українського захисника, двоє – зазнали поранень.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Читайте також: Як українські захисники святкували Новий рік під свист куль

Загалом, ворог тричі відкривав вогонь по наших позиціях. Так, російські окупаційні війська обстріляли українські опорні пункти з мінометів калібру 82 мм в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку та БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний та Новотошківського на Луганському напрямку.

Українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України. За даними розвідки, 1 січня одного окупанта було знищено та чотири отримали поранення,

– зазначили у повідомленні.