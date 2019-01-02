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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Доба на фронті: Україна втратила ще одного захисника

      145 Читать новость на русском
      ООС
      ООС / Міноборони

      За минулу добу, 1 січня, проросійські бойовики вбили одного українського захисника, двоє – зазнали поранень.

      Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. 

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      Загалом, ворог тричі відкривав вогонь по наших позиціях. Так, російські окупаційні війська обстріляли українські опорні пункти з мінометів калібру 82 мм в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку та БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу хутора Вільний та Новотошківського на Луганському напрямку.

      Українські військові вживали адекватних заходів у відповідь з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України. За даними розвідки, 1 січня одного окупанта було знищено та чотири отримали поранення,
      – зазначили у повідомленні. 

       

      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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