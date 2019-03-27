Сутки на фронте: враг начал стрелять втрое активнее

Пророссийские боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины 23 раза – и из запрещенным минскими договоренностями оружия калибров 120 и 82 миллиметра, и из противотанковых ракетных комплексов, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В предыдущие сутки было только 7 обстрелов.

Из 23 обстрелов в течение суток 26 марта 6 – из запрещенного минскими договоренностями оружия калибров 120 и 82 миллиметра. Также стреляли и из противотанковых ракетных комплексов, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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Особенно агрессивным враг был на восточной части линии соприкосновения – там зафиксировали 17 обстрелов. Говорится про Водяное, ежедневную горячую точку – Авдеевку, а также Лебединское, Марьинку, Верхнеторецкое, Новотроицкое и Красногоровку, Каменку, Бутовку, Николаевку и Чермалык. Всего – 12 населенных пунктов, что свидетельствует о заметной активизации пророссийских боевиков на "нуле".

На севере линии соприкосновения стреляли в сторону Крымского, Новолуганского, Хутора Вольного, Новозвановки, Катериновки и Троицкого. К счастью, никто из украинцев не погиб, лишь один боец получил ранение. Впрочем, ни один обстрел со стороны врага ВСУ не встречали молчанием. Огнем в ответ ВСУ уничтожили одного оккупанта и по меньшей мере двух ранили.