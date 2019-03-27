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      Доба на фронті: ворог почав стріляти утричі активніше

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      Війна на Донбасі: доба минула без втрат
      Війна на Донбасі: доба минула без втрат / 24 канал

      Проросійські бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України 23 рази – і з забороненої мінськими домовленостями зброї калібрів 120 та 82 міліметри, і з протитанкових ракетних комплексів, із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Попередньої доби було лише 7 обстрілів.

      Із 23 обстрілів протягом доби 26 березня 6 – із забороненої мінськими домовленостями зброї калібрів 120 та 82 міліметри. Також стріляли і з протитанкових ракетних комплексів, із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

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      Особливо агресивним ворог був на східній частині лінії зіткнення – там зафіксували 17 обстрілів. Мовиться про Водяне, щодня гарячу точку – Авдіївку, а також Лебединське, Мар'їнку, Верхньоторецьке, Новотроїцьке й Красногорівку, Кам'янку, Бутівку, Миколаївку і Чермалик. Усього – 12 населених пунктів, що свідчить про помітну активізацію проросійських бойовиків на "нулі".

      На півночі лінії зіткнення стріляли в бік Кримського, Новолуганського, Хутора Вільного, Новозванівки, Катеринівки та Троїцького. На щастя, ніхто з українців не загинув, лише один боєць зазнав поранення. Утім, жоден обстріл з боку ворога ЗСУ не зустрічали мовчанкою. Вогнем у відповідь ЗСУ знищили одного окупанта та щонайменше двох поранили.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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