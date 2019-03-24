Сутки на фронте: ВСУ уничтожили пятерых оккупантов
Враги осмелились трижды нарушить режим тишины и обстрелять позиции украинских военных в течение суток 23 марта. Ответ ВСУ был адекватным и решительным: пятеро оккупантов попали в "200-й батальон" врага.
Об этом рассказала пресс-служба Объединенных сил на своей странице в Facebook.
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Враг обстреливал украинские позиции на восточной части линии соприкосновения вблизи Степного, а из пулеметов еще и село Богдановку. На севере лишь раз обстреляли ВСУ с боевой машины пехоты БМП-1 и противотанкового гранатомета вблизи Золотого-4.
Никаких потерь среди украинских бойцов нет, а вот пятеро оккупантов уничтожено, и еще один ранен.
От начала 24 марта обстрелов со стороны врага не было.