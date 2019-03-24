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      Доба на фронті: ЗСУ знищили п'ятьох окупантів

      293 Читать новость на русском
      Операція об'єднаних сил
      Операція об'єднаних сил / 24 канал

      Вороги наважилися тричі порушити режим тиші та обстріляти позиції українських військових протягом доби 23 березня. Відповідь ЗСУ була адекватною і рішучою: п'ятеро окупантів потрапили у "200-й батальйон" ворога.

      Про це розповіла прес-служба Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

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      Ворог обстрілював українські позиції на східній частині лінії зіткнення поблизу Степного, а з кулеметів ще й село Богданівку. На півночі лише раз обстріляли ЗСУ з бойової машини піхоти БМП-1 та протитанкового гранатомета поблизу Золотого-4.

      Жодних втрат серед українських бійців немає, а от п'ятеро окупантів – знищено, і ще одного поранено. 

      Від початку 24 березня обстрілів з боку ворога не було.

       

      blog_ava
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      сьогодні
      774
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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