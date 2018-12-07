Сутки на линии фронта прошли необычно тихо: репортаж с передовой

Прошлые сутки прошли на линии фронта просто анормально тихо. Боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших защитников. Такого бойцы давно не помнят.

Однако один военнослужащий вследствие боев получил ранение.

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А горячее всего было на Приазовье. Там противник вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам возле Чермалыка, Водяного и Лебединского. А из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов били вблизи Новотошковского.

Прошедшие сутки враг был тише воды, ниже травы. Не знаю почему, может им там навели порчу наконец. Потому что они могут ночью пытаться пройти на нашу территорию,

– рассказал военнослужащий ВСУ Депутат.

Бойцы говорят – относительная тишина тишиной не является, ведь каждый вечер здесь начинается война. Правда, добавляют – оружие почищено и сами они готовы отражать любую атаку террористов.

Опытные ветераны говорят – ударить по врагу могут в любой момент. Пока же есть приказ "держаться", то не отдадут ни одной пяди своей земли.