17:57
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Сутки на линии фронта прошли необычно тихо: репортаж с передовой

      33 Читати новину українською

      Прошлые сутки прошли на линии фронта просто анормально тихо. Боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших защитников. Такого бойцы давно не помнят.

      Однако один военнослужащий вследствие боев получил ранение.

      Читайте также: Мы должны знать их: кто погиб на войне в ноябре 2018 года

      А горячее всего было на Приазовье. Там противник вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам возле Чермалыка, Водяного и Лебединского. А из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов били вблизи Новотошковского.

      Прошедшие сутки враг был тише воды, ниже травы. Не знаю почему, может им там навели порчу наконец. Потому что они могут ночью пытаться пройти на нашу территорию,
      – рассказал военнослужащий ВСУ Депутат.

      Бойцы говорят – относительная тишина тишиной не является, ведь каждый вечер здесь начинается война. Правда, добавляют – оружие почищено и сами они готовы отражать любую атаку террористов.

      Опытные ветераны говорят – ударить по врагу могут в любой момент. Пока же есть приказ "держаться", то не отдадут ни одной пяди своей земли.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      сегодня , 17:00 Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      Ігор Лапін 259
      Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
      сегодня , 16:00 Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
      Марта Вересюк 220
      З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      сегодня , 15:00 З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      Олексій Чибісов 2642
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      сегодня , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      Соломія Соломка 2345
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      133
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук