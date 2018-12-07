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      Доба на лінії фронту пройшла незвично тихо: репортаж з передової

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      Минула доба пройшла на лінії фронту просто анормально тихо. Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. Такого бійці давно не пам’ятають.

      Проте один військовий унаслідок боїв зазнав поранення.

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      А найгарячіше було на Приазов'ї. Там противник вів вогонь із гранатометів, стрілецької зброї та кулеметів великого калібру по опорних пунктах біля Чермалика, Водяного та Лебединського. А із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів гатили поблизу Новотошківського.

      Минулу добу вороги були тише води, нижче трави. Не знаю чому, може їм там щось пороблено нарешті. Бо вони можуть вночі намагатися пройти на нашу територію,
      – розповів військовослужбовець ЗСУ Депутат.

      Бійці кажуть – відносна тиша тишею не є, адже щовечора тут починається війна. Щоправда, додають – зброя начищена і самі воїни готові відбивати будь-яку атаку терористів.

      Досвідчені ветерани кажуть – вдарити ворога можуть у будь-який момент. Поки ж є наказ «триматись», то не віддадуть жодного сантиметру своєї землі.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Україна – Росія Збройні сили України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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